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Хоменко Яков Никитич

Место рождения

Украина

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Хоменко Никита Корнеевич

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
1896

Сын: Хоменко Терентий Яковлевич

Мать ребёнка: Хоменко Прасковья

Россия
Рождение ребёнка
12.07.1899

Сын: Хоменко Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Хоменко Прасковья

Украина
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Бакумович Дарья Федора Яковлевна

Мать ребёнка: Хоменко Прасковья

Рождение ребёнка
1903

Сын: Хоменко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Хоменко Прасковья

Рождение ребёнка
19.04.1904

Сын: Хоменко Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Хоменко Прасковья

Россия
Смерть
Неизвестно
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