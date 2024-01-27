Хоменко Яков Никитич
Место рожденияУкраина
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Хоменко Никита Корнеевич
Украина
Рождение ребёнка
1896
Сын: Хоменко Терентий Яковлевич
Мать ребёнка: Хоменко Прасковья
Россия
Рождение ребёнка
12.07.1899
Мать ребёнка: Хоменко Прасковья
Украина
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Бакумович Дарья Федора Яковлевна
Мать ребёнка: Хоменко Прасковья
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Хоменко Прасковья
Рождение ребёнка
19.04.1904
Сын: Хоменко Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Хоменко Прасковья
Россия
Смерть
Неизвестно