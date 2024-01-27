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Хоменко Петр Яковлевич

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Место рождения

Украина

Дата рождения

12.07.1899

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1899

Отец: Хоменко Яков Никитич

Мать: Хоменко Прасковья

Украина
Рождение ребёнка
30.06.1924

Дочь: Стягова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Хоменко Мария Викторовна

Россия
Рождение ребёнка
07.12.1927

Дочь: Хоменко Любовь Петровна

Мать ребёнка: Хоменко Мария Викторовна

Россия
Рождение ребёнка
28.02.1929

Дочь: Мятикова Анна

Мать ребёнка: Хоменко Мария Викторовна

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Тетикова ?

Мать ребёнка: Хоменко Мария Викторовна

Рождение ребёнка
17.01.1941

Сын: Хоменко Владимир Петрович

Мать ребёнка: Хоменко Мария Викторовна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоменко Мария Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоменко Мария Викторовна

Калининский сельский Совет Илекского р-она оренбургской области
Смерть
1968
Россия
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