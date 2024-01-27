Хоменко Петр Яковлевич
Место рожденияУкраина
Дата рождения12.07.1899
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1899
Отец: Хоменко Яков Никитич
Мать: Хоменко Прасковья
Украина
Рождение ребёнка
30.06.1924
Дочь: Стягова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Хоменко Мария Викторовна
Россия
Рождение ребёнка
07.12.1927
Дочь: Хоменко Любовь Петровна
Мать ребёнка: Хоменко Мария Викторовна
Россия
Рождение ребёнка
28.02.1929
Дочь: Мятикова Анна
Мать ребёнка: Хоменко Мария Викторовна
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Тетикова ?
Мать ребёнка: Хоменко Мария Викторовна
Рождение ребёнка
17.01.1941
Сын: Хоменко Владимир Петрович
Мать ребёнка: Хоменко Мария Викторовна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хоменко Мария Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хоменко Мария Викторовна
Калининский сельский Совет Илекского р-она оренбургской области
Смерть
1968
Россия