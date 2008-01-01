Стягова (Хоменко) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стягова (Хоменко) Татьяна Петровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

30.06.1924

Дата смерти

01.01.2008

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1924

Отец: Хоменко Петр Яковлевич

Мать: Хоменко Мария Викторовна

Россия
Рождение ребёнка
21.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стягов Иван Платонович

Оренбург
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стягов Иван Платонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стягов Иван Платонович

Смерть
01.01.2008
Россия
Причина смерти: Болезнь
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