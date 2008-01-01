Стягова (Хоменко) Татьяна Петровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения30.06.1924
Дата смерти01.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1924
Отец: Хоменко Петр Яковлевич
Мать: Хоменко Мария Викторовна
Россия
Рождение ребёнка
21.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стягов Иван Платонович
Оренбург
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стягов Иван Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2008
Россия
Причина смерти: Болезнь