Хоменко Владимир Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения17.01.1941
Дата смерти02.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1941
Отец: Хоменко Петр Яковлевич
Мать: Хоменко Мария Викторовна
Россия
Рождение ребёнка
30.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Курск
Рождение ребёнка
Около 23.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Оренбург
Рождение ребёнка
Около 04.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.08.2012
Причина смерти: Инсульт