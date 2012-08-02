Хоменко Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменко Владимир Петрович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

17.01.1941

Дата смерти

02.08.2012

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1941

Отец: Хоменко Петр Яковлевич

Мать: Хоменко Мария Викторовна

Россия
Рождение ребёнка
30.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курск
Рождение ребёнка
Около 23.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбург
Рождение ребёнка
Около 04.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.08.2012
Причина смерти: Инсульт
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