Канакина (Панжинская) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
10.11.1902 ст.
Максима Петрова Канакина сын Семён Максимов 18 вд. Матроны Матвеевой Панжинской дочь-девица Мария Фёдоровна 18
Рождение ребёнка
15.12.1903 ст.
Дочь: Канакина Соломония Семёновна
Отец ребёнка: Канакин Семён Максимович
Смерть
Неизвестно