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Канакина (Панжинская) Мария Фёдоровна

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Панжинский Фёдор Пантелиимонов

Мать: Панжинская (Мокраусова) Матрона Абрамовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.11.1902 ст.

Муж: Канакин Семён Максимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Максима Петрова Канакина сын Семён Максимов 18 вд. Матроны Матвеевой Панжинской дочь-девица Мария Фёдоровна 18
Рождение ребёнка
15.12.1903 ст.

Дочь: Канакина Соломония Семёновна

Отец ребёнка: Канакин Семён Максимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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