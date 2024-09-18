Панжинский Фёдор Пантелиимонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
09.10.1872 ст.
Пантелеймона Финогенова Панжинского сын Фёдор Пантелиимонов 19 Абрама Кондратьева Мокраусова дочь-девица Матрона Абрамовна 18
Рождение ребёнка
1875
Сын: Панжинский Кузьма Фёдорович
Мать ребёнка: Панжинская (Мокраусова) Матрона Абрамовна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Панжинская Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: Панжинская (Мокраусова) Матрона Абрамовна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Панжинский Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Панжинская (Мокраусова) Матрона Абрамовна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Канакина (Панжинская) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Панжинская (Мокраусова) Матрона Абрамовна
Смерть
1895