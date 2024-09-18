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Панжинский Фёдор Пантелиимонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Панженский Пантелеимон Финогенов

Мать: Панжинская Васса Александровна

Бракосочетание
09.10.1872 ст.

Жена: Панжинская (Мокраусова) Матрона Абрамовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Пантелеймона Финогенова Панжинского сын Фёдор Пантелиимонов 19 Абрама Кондратьева Мокраусова дочь-девица Матрона Абрамовна 18
Рождение ребёнка
1875

Сын: Панжинский Кузьма Фёдорович

Мать ребёнка: Панжинская (Мокраусова) Матрона Абрамовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Панжинская Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: Панжинская (Мокраусова) Матрона Абрамовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Панжинский Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Панжинская (Мокраусова) Матрона Абрамовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Канакина (Панжинская) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Панжинская (Мокраусова) Матрона Абрамовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1895
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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