Панжинская (Мокраусова) Матрона Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панжинская (Мокраусова) Матрона Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокраусов Абрам Кондратьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1872 ст.

Муж: Панжинский Фёдор Пантелиимонов

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Пантелеймона Финогенова Панжинского сын Фёдор Пантелиимонов 19 Абрама Кондратьева Мокраусова дочь-девица Матрона Абрамовна 18
Рождение ребёнка
1875

Сын: Панжинский Кузьма Фёдорович

Отец ребёнка: Панжинский Фёдор Пантелиимонов

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Панжинская Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Панжинский Фёдор Пантелиимонов

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Панжинский Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Панжинский Фёдор Пантелиимонов

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Канакина (Панжинская) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Панжинский Фёдор Пантелиимонов

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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