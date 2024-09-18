Панжинская (Мокраусова) Матрона Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мокраусов Абрам Кондратьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1872 ст.
Пантелеймона Финогенова Панжинского сын Фёдор Пантелиимонов 19 Абрама Кондратьева Мокраусова дочь-девица Матрона Абрамовна 18
Рождение ребёнка
1875
Сын: Панжинский Кузьма Фёдорович
Отец ребёнка: Панжинский Фёдор Пантелиимонов
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Панжинская Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Панжинский Фёдор Пантелиимонов
Рождение ребёнка
1884
Сын: Панжинский Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Панжинский Фёдор Пантелиимонов
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Канакина (Панжинская) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Панжинский Фёдор Пантелиимонов
Смерть
Неизвестно