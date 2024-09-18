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Канакин Семён Максимович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Канакин Максим Петрович

Мать: Канакина (Болдырева) Мария Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.11.1902 ст.

Жена: Канакина (Панжинская) Мария Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Максима Петрова Канакина сын Семён Максимов 18 вд. Матроны Матвеевой Панжинской дочь-девица Мария Фёдоровна 18
Рождение ребёнка
15.12.1903 ст.

Дочь: Канакина Соломония Семёновна

Мать ребёнка: Канакина (Панжинская) Мария Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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