Канакин Семён Максимович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
10.11.1902 ст.
Максима Петрова Канакина сын Семён Максимов 18 вд. Матроны Матвеевой Панжинской дочь-девица Мария Фёдоровна 18
Рождение ребёнка
15.12.1903 ст.
Дочь: Канакина Соломония Семёновна
Мать ребёнка: Канакина (Панжинская) Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно