Фазылов Тагир Шаматович
Место рождения
Дата рождения08.02.1930
Дата смерти28.06.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1955
Рождение ребёнка
07.10.1956
Мать ребёнка: Фазылова Райхана Саиткиреевна
Рождение ребёнка
17.03.1958
Рождение ребёнка
12.06.1961
Дочь: Юзеева Аниса Тагировна
Мать ребёнка: Фазылова Райхана Саиткиреевна
Рождение ребёнка
20.04.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1988