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Фазылов Тагир Шаматович

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Место рождения

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.02.1930

Дата смерти

28.06.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фазылова Райхана Саиткиреевна

Рождение ребёнка
07.10.1956

Сын: Фазылов Клим Тагирович

Мать ребёнка: Фазылова Райхана Саиткиреевна

Рождение ребёнка
17.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фазылова Райхана Саиткиреевна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.06.1961

Дочь: Юзеева Аниса Тагировна

Мать ребёнка: Фазылова Райхана Саиткиреевна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фазылова Райхана Саиткиреевна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фазылова Райхана Саиткиреевна

Смерть
28.06.1988
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
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