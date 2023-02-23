Фазылова Магикамар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фазылова Магикамар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фазылов Шамат

Рождение ребёнка
08.02.1930

Сын: Фазылов Тагир Шаматович

Отец ребёнка: Фазылов Шамат

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фазылов Шамат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фазылов Шамат

Смерть
Около 1937
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