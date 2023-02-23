Фазылова Магикамар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фазылов Шамат
Рождение ребёнка
08.02.1930
Отец ребёнка: Фазылов Шамат
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фазылов Шамат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фазылов Шамат
Смерть
Около 1937