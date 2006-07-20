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Фазылов Клим Тагирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1956

Дата смерти

20.07.2006

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1934 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1956

Отец: Фазылов Тагир Шаматович

Мать: Фазылова Райхана Саиткиреевна

Рождение ребёнка
04.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан Хорезмской обл г. Дружба
Рождение ребёнка
21.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан Хорезмской обл г. Дружба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.07.2006
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
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