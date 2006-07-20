Фазылов Клим Тагирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1956
Дата смерти20.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1956
Рождение ребёнка
04.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан Хорезмской обл г. Дружба
Рождение ребёнка
21.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан Хорезмской обл г. Дружба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.07.2006
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область