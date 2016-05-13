Юзеева (Фазылова) Аниса Тагировна
Место рождения
Дата рождения12.06.1961
Дата смерти13.05.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1961
Рождение ребёнка
02.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юзеев Фарис
Рождение ребёнка
18.02.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юзеев Фарис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юзеев Фарис
Смерть
13.05.2016