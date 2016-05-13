Юзеева (Фазылова) Аниса Тагировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юзеева (Фазылова) Аниса Тагировна

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Место рождения

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.06.1961

Дата смерти

13.05.2016

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1934 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1961

Отец: Фазылов Тагир Шаматович

Мать: Фазылова Райхана Саиткиреевна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юзеев Фарис

Рождение ребёнка
18.02.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юзеев Фарис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юзеев Фарис

Смерть
13.05.2016
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