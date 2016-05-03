Юзеев Фарис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юзеев Фарис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юзеева Аниса Тагировна

Рождение ребёнка
18.02.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юзеева Аниса Тагировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юзеева Аниса Тагировна

Смерть
03.05.2016
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