Юзеев Фарис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.05.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юзеева Аниса Тагировна
Рождение ребёнка
18.02.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юзеева Аниса Тагировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юзеева Аниса Тагировна
Смерть
03.05.2016