Зарубина (Серова) Аксинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти11.09.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1935
Дочь: Литвинова Валентина Филипповна
Отец ребёнка: Зарубин Филипп Лазаревич
Рождение ребёнка
08.01.1940
Сын: Зарубин Анатолий Филиппович
Отец ребёнка: Зарубин Филипп Лазаревич
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуклай Тамара Филипповна
Отец ребёнка: Зарубин Филипп Лазаревич
Смерть
11.09.1977
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край