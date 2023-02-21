Зарубина (Серова) Аксинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина (Серова) Аксинья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

11.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1935

Дочь: Литвинова Валентина Филипповна

Отец ребёнка: Зарубин Филипп Лазаревич

Рождение ребёнка
08.01.1940

Сын: Зарубин Анатолий Филиппович

Отец ребёнка: Зарубин Филипп Лазаревич

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарубин Филипп Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуклай Тамара Филипповна

Отец ребёнка: Зарубин Филипп Лазаревич

Смерть
11.09.1977
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
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