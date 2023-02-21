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Зарубин Филипп Лазаревич

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Место рождения

Новосибирская область, Веревский район

Дата рождения

1903

Дата смерти

06.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирская область, Веревский район
Рождение ребёнка
14.11.1935

Дочь: Литвинова Валентина Филипповна

Мать ребёнка: Зарубина Аксинья Михайловна

Рождение ребёнка
08.01.1940

Сын: Зарубин Анатолий Филиппович

Мать ребёнка: Зарубина Аксинья Михайловна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарубина Аксинья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуклай Тамара Филипповна

Мать ребёнка: Зарубина Аксинья Михайловна

Смерть
06.03.1942
Похоронен: Ленинградская область, Мгинский район, Березовский с/с, д. Лодва, северо-восточнее
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