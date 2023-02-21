Зарубин Филипп Лазаревич
Место рожденияНовосибирская область, Веревский район
Дата рождения1903
Дата смерти06.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Новосибирская область, Веревский район
Рождение ребёнка
14.11.1935
Дочь: Литвинова Валентина Филипповна
Мать ребёнка: Зарубина Аксинья Михайловна
Рождение ребёнка
08.01.1940
Сын: Зарубин Анатолий Филиппович
Мать ребёнка: Зарубина Аксинья Михайловна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуклай Тамара Филипповна
Мать ребёнка: Зарубина Аксинья Михайловна
Смерть
06.03.1942
Похоронен: Ленинградская область, Мгинский район, Березовский с/с, д. Лодва, северо-восточнее