Зарубин Анатолий Филиппович
Место рождения
Дата рождения08.01.1940
Дата смерти04.03.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1940
Рождение ребёнка
23.07.1960
Сын: Зарубин Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Зарубина Валентина Николаевна
Промышленовский поссовет, г. Кемерово
Бракосочетание
08.08.1960
Промышленовский поссовет, г. Кемерово
Рождение ребёнка
10.05.1962
Сын: Зарубин Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: Зарубина Валентина Николаевна
Промышленовский поссовет, г. Кемерово
Рождение ребёнка
01.02.1973
Дочь: Зарубина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Зарубина Валентина Николаевна
Смерть
04.03.1979