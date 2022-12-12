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Зарубин Анатолий Филиппович

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Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

08.01.1940

Дата смерти

04.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1940

Отец: Зарубин Филипп Лазаревич

Мать: Зарубина Аксинья Михайловна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.07.1960

Сын: Зарубин Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Зарубина Валентина Николаевна

Промышленовский поссовет, г. Кемерово
Бракосочетание
08.08.1960

Жена: Зарубина Валентина Николаевна

Промышленовский поссовет, г. Кемерово
Рождение ребёнка
10.05.1962

Сын: Зарубин Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Зарубина Валентина Николаевна

Промышленовский поссовет, г. Кемерово
Рождение ребёнка
01.02.1973

Дочь: Зарубина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Зарубина Валентина Николаевна

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Смерть
04.03.1979
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
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