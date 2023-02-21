Литвинова (Зарубина) Валентина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Зарубина) Валентина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1935

Дата смерти

18.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1935

Отец: Зарубин Филипп Лазаревич

Мать: Зарубина Аксинья Михайловна

Рождение ребёнка
26.10.1953

Сын: Литвинов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Литвинов Николай Иванович

Рождение ребёнка
08.04.1955

Дочь: Трофимова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Литвинов Николай Иванович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.02.1957

Дочь: Лелюк Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Литвинов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Николай Иванович

Смерть
18.06.1985
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
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