Литвинова (Зарубина) Валентина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1935
Дата смерти18.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1935
Рождение ребёнка
26.10.1953
Отец ребёнка: Литвинов Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1955
Дочь: Трофимова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Литвинов Николай Иванович
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.02.1957
Дочь: Лелюк Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Литвинов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1985
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край