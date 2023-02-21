Староверова (Величутина) Светлана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1963
Рождение ребёнка
29.09.1984
Сын: Староверов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Староверов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
24.12.1987
Сын: Староверов Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Староверов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно