Староверова (Величутина) Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Староверова (Величутина) Светлана Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1963

Отец: Величутин Петр Васильевич

Мать: Величутина Галина Петровна

Рождение ребёнка
29.09.1984

Сын: Староверов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Староверов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
24.12.1987

Сын: Староверов Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Староверов Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Староверов Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Староверов Михаил Николаевич

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