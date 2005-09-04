Величутина (Шевелёва) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величутина (Шевелёва) Галина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1936

Отец: Шевелёв Петр Елизарович

Мать: Шевелёва Августа Григорьевна

Рождение ребёнка
19.08.1957

Дочь: Янченко Надежда Петровна

Отец ребёнка: Величутин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
03.10.1963

Дочь: Староверова Светлана Петровна

Отец ребёнка: Величутин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
17.10.1971

Дочь: Григорьева Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Величутин Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Величутин Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Величутин Петр Васильевич

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