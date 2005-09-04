Величутина (Шевелёва) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1936
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1936
Рождение ребёнка
19.08.1957
Дочь: Янченко Надежда Петровна
Отец ребёнка: Величутин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
03.10.1963
Дочь: Староверова Светлана Петровна
Отец ребёнка: Величутин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
17.10.1971
Дочь: Григорьева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Величутин Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно