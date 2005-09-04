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Величутин Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1933

Дата смерти

04.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1933

Отец: Величутин Василий Варсанофьевич

Мать: Величутина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
19.08.1957

Дочь: Янченко Надежда Петровна

Мать ребёнка: Величутина Галина Петровна

Рождение ребёнка
03.10.1963

Дочь: Староверова Светлана Петровна

Мать ребёнка: Величутина Галина Петровна

Рождение ребёнка
17.10.1971

Дочь: Григорьева Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Величутина Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Величутина Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Величутина Галина Петровна

Смерть
04.09.2005
с. Красное Тарногского района Вологодской обл.
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