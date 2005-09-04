Величутин Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1933
Дата смерти04.09.2005
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1933
Рождение ребёнка
19.08.1957
Дочь: Янченко Надежда Петровна
Мать ребёнка: Величутина Галина Петровна
Рождение ребёнка
03.10.1963
Дочь: Староверова Светлана Петровна
Мать ребёнка: Величутина Галина Петровна
Рождение ребёнка
17.10.1971
Дочь: Григорьева Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Величутина Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.2005
с. Красное Тарногского района Вологодской обл.