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Староверов Сергей Михайлович
Староверов Сергей Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.09.1984
Пол
Мужской
Отец
Староверов Михаил Николаевич
1961 г.р.
Мать
Староверова (Величутина) Светлана Петровна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1984
Отец:
Староверов Михаил Николаевич
Мать:
Староверова Светлана Петровна
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