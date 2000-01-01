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Староверов Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1984

Сын: Староверов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Староверова Светлана Петровна

Рождение ребёнка
24.12.1987

Сын: Староверов Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Староверова Светлана Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Староверова Светлана Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Староверова Светлана Петровна

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