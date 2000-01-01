Староверов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1984
Сын: Староверов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Староверова Светлана Петровна
Рождение ребёнка
24.12.1987
Сын: Староверов Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Староверова Светлана Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно