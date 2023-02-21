Марфа Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Семён Павлов
Племянница ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВА ИВ-1737 Марфа 1=1736
Бракосочетание
31.01.1752
Муж: Мокей Алексеев
МК-1752 31.01.1752 Той же вотчины деревни Дмитрова крестьянина Алексея Емельянова сын отрок Мокей той же вотчины деревни Возгрева Семёновой дочерью Агеева девкой Марфой полуторным браком Думаю, я оши... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно