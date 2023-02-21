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Марфа Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1702 г.р.

Мать

1712 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Семён Павлов

Мать: Екатерина Иванова/Онферова

Племянница ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВА ИВ-1737 Марфа 1=1736
Бракосочетание
31.01.1752

Муж: Мокей Алексеев

МК-1752 31.01.1752 Той же вотчины деревни Дмитрова крестьянина Алексея Емельянова сын отрок Мокей той же вотчины деревни Возгрева Семёновой дочерью Агеева девкой Марфой полуторным браком Думаю, я оши... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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