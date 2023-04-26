Дмитрий Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Ермолаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1736 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1764 07.07.1764 Деревни Новикова крестьянский сын отрок Дмитрий Ермолаев з девкою деревни Возгрева Марфой Семёновой первым браком
Бракосочетание
07.07.1764

Жена: Марфа Семёнова

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1764 07.07.1764 Деревни Новикова крестьянский сын отрок Дмитрий Ермолаев з девкою деревни Возгрева Марфой Семёновой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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