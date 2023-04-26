Дмитрий Ермолаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1764 07.07.1764 Деревни Новикова крестьянский сын отрок Дмитрий Ермолаев з девкою деревни Возгрева Марфой Семёновой первым браком
Бракосочетание
07.07.1764
Жена: Марфа Семёнова
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1764 07.07.1764 Деревни Новикова крестьянский сын отрок Дмитрий Ермолаев з девкою деревни Возгрева Марфой Семёновой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно