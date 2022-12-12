Мокей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Емельянов
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1752
Жена: Марфа Семёнова
МК-1752 31.01.1752 Той же вотчины деревни Дмитрова крестьянина Алексея Емельянова сын отрок Мокей той же вотчины деревни Возгрева Семёновой дочерью Агеева девкой Марфой полуторным браком Думаю, я оши... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дмитровка, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно