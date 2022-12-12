Мокей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокей Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1736 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Емельянов

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1752

Жена: Марфа Семёнова

МК-1752 31.01.1752 Той же вотчины деревни Дмитрова крестьянина Алексея Емельянова сын отрок Мокей той же вотчины деревни Возгрева Семёновой дочерью Агеева девкой Марфой полуторным браком Думаю, я оши... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дмитровка, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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