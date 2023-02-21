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Екатерина Иванова/Онферова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1702 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Анфёр/Иван

Мать: не указана

ИВ-1737 Екатерина Иванова 25=1712 ИВ-1739 Екатерина Онфёрова 27=1712 РС-1782 50 Умре 1775 50=1725
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Марфа Семёнова

Отец ребёнка: Семён Павлов

Племянница ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВА ИВ-1737 Марфа 1=1736
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Павлов

Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
РС-1782 В деревне Возгреве крестьяне Вдова умершего допоследней ревизии оной же деревни крестьянина Семена Павловна жена Катерина Олъферова дочь 50 Умре 1775
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