Екатерина Иванова/Онферова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1712
Отец: Анфёр/Иван
Мать: не указана
ИВ-1737 Екатерина Иванова 25=1712 ИВ-1739 Екатерина Онфёрова 27=1712 РС-1782 50 Умре 1775 50=1725
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Марфа Семёнова
Отец ребёнка: Семён Павлов
Племянница ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВА ИВ-1737 Марфа 1=1736
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Павлов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
РС-1782 В деревне Возгреве крестьяне Вдова умершего допоследней ревизии оной же деревни крестьянина Семена Павловна жена Катерина Олъферова дочь 50 Умре 1775