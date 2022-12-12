Семён Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Павел
Мать: не указана
ИВ-1737 Семён 35=1702 ИВ-1739 Симеон 37=1702
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Марфа Семёнова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова/Онферова
Племянница ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВА ИВ-1737 Марфа 1=1736
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно