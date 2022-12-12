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Семён Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1712 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Павел

Мать: не указана

ИВ-1737 Семён 35=1702 ИВ-1739 Симеон 37=1702
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Марфа Семёнова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова/Онферова

Племянница ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВА ИВ-1737 Марфа 1=1736
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Иванова/Онферова

Смерть
Неизвестно
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