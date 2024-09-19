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Митрофан Антонов

Место рождения

Березовик

Дата рождения

1795

Дата смерти

Около 1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Антон Кириллов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Павлова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Митрофанов

Мать ребёнка: Настасья Павлова

Копосово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Махова (Махова) Мария Митрофанова

Мать ребёнка: Настасья Павлова

Копосово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Матвей Митрофанов

Мать ребёнка: Настасья Павлова

Копосово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Махов Егор Митрофанович

Мать ребёнка: Настасья Павлова

Смерть
Около 1865
Копосово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

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