Митрофан Антонов
Место рожденияБерезовик
Дата рождения1795
Дата смертиОколо 1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Антон Кириллов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Павлова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Митрофанов
Мать ребёнка: Настасья Павлова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Махова (Махова) Мария Митрофанова
Мать ребёнка: Настасья Павлова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Матвей Митрофанов
Мать ребёнка: Настасья Павлова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Настасья Павлова
Смерть
Около 1865