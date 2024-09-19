Махова (Махова) Мария Митрофанова
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Митрофан Антонов
Мать: Настасья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Махова) Авдотья Трофимовна
Отец ребёнка: Махов (Афанасьев) Трофим Афанасьев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Махова) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Махов (Афанасьев) Трофим Афанасьев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Махова) Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Махов (Афанасьев) Трофим Афанасьев
Смерть
Неизвестно