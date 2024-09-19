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Махова (Махова) Мария Митрофанова

Место рождения

Копосово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Митрофан Антонов

Мать: Настасья Павлова

Копосово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махов (Афанасьев) Трофим Афанасьев

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Махова) Авдотья Трофимовна

Отец ребёнка: Махов (Афанасьев) Трофим Афанасьев

Березовик, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Махова) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Махов (Афанасьев) Трофим Афанасьев

Березовик, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Махова) Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Махов (Афанасьев) Трофим Афанасьев

Березовик, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Березовик, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

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