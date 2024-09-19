Настасья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофан Антонов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Антонов

Копосово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Махова (Махова) Мария Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Антонов

Копосово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Матвей Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Антонов

Копосово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Махов Егор Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Антонов

Смерть
Неизвестно
Копосово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

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