Настасья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митрофан Антонов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Антонов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Махова (Махова) Мария Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Антонов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Матвей Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Антонов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Митрофан Антонов
Смерть
Неизвестно