деревня Копосово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Копосово

Кадуйский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Федотораменской церкви. Список ар Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Федотораменской церкви. Список ар Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Череповский уезд
Д. Копосова, Илемкова и Краснова с 15 деревнями20Ив. Ив. Неплюев569169

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Череповский уезд, Федотораменская волость
1225. Терешово, село бывшее владельческое, при реке Поповской, дворов 15, жителей 116, волостное правление (уездный город в 59 верстах), 2 церкви православные, лавка, тор Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Череповецкий уезд, Федотораменская волость
16Терешово (Копосово) (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.Терешовского3266818816960см.см.земледелиеплотничествоЗем. сел.-хоз. склад, кв. полиц. уряд., маслодел., 2 мелочные лавки, казенная винная лавка, смежна с Федотораменским пог.(Попова).

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кадуйский район
35693Копосоводеревня59°28'с.ш.37°15'в.д.O-37-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Никольское сельское поселение
19626424234д Копосоводеревня

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