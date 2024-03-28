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Сафонова Авдотья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Сафонова) Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Сафонов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Сафонов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Сафонов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Сафонов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Сафонов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Сафонов Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Сафонов Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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