Сафонова Авдотья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Сафонова) Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Сафонов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Сафонов Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Сафонов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Сафонов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Сафонов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сафонов Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Сафонов Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно