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Сафонов Кирилл Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Сафонов Алексей Михайлович

Мать: Сафонова Авдотья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Мария Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1896

Дочь: (Сафонова) Елена Кирилловна

Мать ребёнка: Сафонова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
04.12.1899

Дочь: (Сафонова) Варвара Кирилловна

Мать ребёнка: Сафонова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
03.06.1901

Дочь: (Сафонова) Марфа Кирилловна

Мать ребёнка: Сафонова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
07.11.1902

Сын: Сафонов Иван Кириллович

Мать ребёнка: Сафонова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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