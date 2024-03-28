Сафонов Кирилл Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1896
Дочь: (Сафонова) Елена Кирилловна
Мать ребёнка: Сафонова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
04.12.1899
Дочь: (Сафонова) Варвара Кирилловна
Мать ребёнка: Сафонова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
03.06.1901
Дочь: (Сафонова) Марфа Кирилловна
Мать ребёнка: Сафонова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
07.11.1902
Мать ребёнка: Сафонова Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно