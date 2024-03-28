Сафонов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафонова Дарья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1893
Сын: Сафонов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Сафонова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1900
Сын: Сафонов Георгий (Егор) Алексеевич
Мать ребёнка: Сафонова (Глумихина) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
29.01.1903
Мать ребёнка: Сафонова (Глумихина) Анастасия Николаевна
Смерть
Неизвестно