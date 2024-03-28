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Сафонов Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Сафонов Алексей Михайлович

Мать: Сафонова Авдотья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова (Глумихина) Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Дарья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1893

Сын: Сафонов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Сафонова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.1900

Сын: Сафонов Георгий (Егор) Алексеевич

Мать ребёнка: Сафонова (Глумихина) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
29.01.1903

Сын: Сафонов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сафонова (Глумихина) Анастасия Николаевна

Смерть
Неизвестно

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