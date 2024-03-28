Сафонов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Сафонова) Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Сафонова Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Сафонов Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Сафонова Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Сафонов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Сафонова Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сафонов Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Сафонова Авдотья Дмитриевна
Смерть
1900