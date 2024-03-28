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Сафонов Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Сафонов Михаил Васильевич

Мать: Сафонова Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Авдотья Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Сафонова) Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Сафонова Авдотья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Сафонов Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Сафонова Авдотья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Сафонов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Сафонова Авдотья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Сафонов Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Сафонова Авдотья Дмитриевна

Смерть
1900

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