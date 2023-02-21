Бренер (Лисичкина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1897
Дата смерти21.03.1978
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1897
Отец: Лисичкин Александр
Мать: Лисичкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бренер Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сумарокова Валентина
Отец ребёнка: Бренер Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коржинская Нина
Отец ребёнка: Бренер Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баландюкова Олимпиада
Отец ребёнка: Бренер Григорий
Смерть
21.03.1978