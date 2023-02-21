Бренер (Лисичкина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бренер (Лисичкина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1897

Дата смерти

21.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1897

Отец: Лисичкин Александр

Мать: Лисичкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бренер Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сумарокова Валентина

Отец ребёнка: Бренер Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коржинская Нина

Отец ребёнка: Бренер Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баландюкова Олимпиада

Отец ребёнка: Бренер Григорий

Смерть
21.03.1978
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