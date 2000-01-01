Лисичкина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисичкина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1897

Дочь: Бренер Татьяна

Отец ребёнка: Лисичкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисичкин Максим

Отец ребёнка: Лисичкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маня

Отец ребёнка: Лисичкин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисичкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дора

Отец ребёнка: Лисичкин Александр

Смерть
Неизвестно
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