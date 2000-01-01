Лисичкина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1897
Дочь: Бренер Татьяна
Отец ребёнка: Лисичкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисичкин Максим
Отец ребёнка: Лисичкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маня
Отец ребёнка: Лисичкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисичкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дора
Отец ребёнка: Лисичкин Александр
Смерть
Неизвестно