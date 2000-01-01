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Бренер Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

10.06.1937

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Бренер Иван

Мать: Бренер Прасковья

Воевал с Котовским. Был ранен. Пуля застряла в легком, что впоследствии и привело к смерти.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бренер Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сумарокова Валентина

Мать ребёнка: Бренер Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коржинская Нина

Мать ребёнка: Бренер Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баландюкова Олимпиада

Мать ребёнка: Бренер Татьяна

Смерть
10.06.1937
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