Бренер Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти10.06.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Бренер Иван
Мать: Бренер Прасковья
Воевал с Котовским. Был ранен. Пуля застряла в легком, что впоследствии и привело к смерти.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бренер Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сумарокова Валентина
Мать ребёнка: Бренер Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коржинская Нина
Мать ребёнка: Бренер Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баландюкова Олимпиада
Мать ребёнка: Бренер Татьяна
Смерть
10.06.1937