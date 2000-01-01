Бренер Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бренер Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бренер Григорий

Отец ребёнка: Бренер Иван

Воевал с Котовским. Был ранен. Пуля застряла в легком, что впоследствии и привело к смерти.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бренер Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бренер Демьян

Отец ребёнка: Бренер Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бренер Иван

Отец ребёнка: Бренер Иван

Смерть
Неизвестно
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