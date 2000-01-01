Бренер Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бренер Григорий
Отец ребёнка: Бренер Иван
Воевал с Котовским. Был ранен. Пуля застряла в легком, что впоследствии и привело к смерти.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бренер Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бренер Демьян
Отец ребёнка: Бренер Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бренер Иван
Отец ребёнка: Бренер Иван
Смерть
Неизвестно