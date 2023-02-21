Лисичкин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Мельник
Рождение ребёнка
25.01.1897
Дочь: Бренер Татьяна
Мать ребёнка: Лисичкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисичкин Максим
Мать ребёнка: Лисичкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маня
Мать ребёнка: Лисичкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дора
Мать ребёнка: Лисичкина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисичкина Анна
Смерть
Неизвестно