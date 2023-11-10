Голицын Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.07.1731
Дата смерти21.01.1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1731
Титул: князь.
Работа или профессия
1752
Запущен в действие Кусье-Александровский железоделательный и чугуноплавильный завод, основанный Александром Григорьевичем Строгановым (1698 – 1754), разрешение на строительство было получено 23.12.175... Показать все
Работа или профессия
17.11.1754
После смерти отца Анна Александровна Строганова получила в наследство часть Кусье-Александровского железоделательного завода в Пермской губернии с прилегающими землями. Вторую часть унаследовала сводн... Показать все
Работа или профессия
?.01.1757
Мария Артемьевна Строганова начала строительство Нытвенского медеплавильного и железоделательного завода по указу Берг-коллегии от 3 декабря 1756 года. Завод пущен в 1760 году
Бракосочетание
15.09.1757
Благодаря браку Михаил Михайлович стал крупным уральским горнозаводчиком. В приданое получил владения жены по разделу 1757 года. За ней состояло: 9923 души, Нытвенский завод, участие в Усольских, Ленв... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1758
Сын: Голицын Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна
Рождение ребёнка
16.08.1759
Сын: Голицын Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна
Старший.
Рождение ребёнка
15.01.1763
Дочь: Голицына Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна
Работа или профессия
1763
1763 Нытва, Оханский уезд, Пермская губерния, Российская империя. Анна Александровна Голицина (урожд. Строганова), получила от мачехи Марии Артемьевны Строгановой во владение Нытвенский металлургическ... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1764
Дочь: Голицына Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна
Рождение ребёнка
15.02.1766
Сын: Голицын Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна
Младший.
Рождение ребёнка
02.09.1768
Дочь: Голицына Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна
Рождение ребёнка
30.09.1769
Дочь: Прозоровская Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна
Титул: княжна.
Военная служба
05.10.1771
Воинское звание: генерал-поручик Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 163 /142) «За храбрость и мужество, оказанные во время штурма при завладении Перекопской линии 14 июня 771 года»
Рождение ребёнка
08.09.1772
Сын: Голицын Александр Михайлович
Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна
Рождение ребёнка
09.07.1774
Сын: Голицын Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна
Титул: князь
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Голицына Елена Михайловна
Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна
Военная служба
Около 1780
Воинское звание: генерал-поручик Придворный чин: действительный камергер
Работа или профессия
1781
Таруса, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Место работы: Дворянское депутатское собрание Должность: уездный предводитель дворянства служил после реформы дворянского самоуправления
Работа или профессия
1782
Анна Александровна и её супруг князь Михаил Михайлович Голицын подают прошение на строительство железоделательного завода на реке Пашии. В этом прошении впервые упоминается название «Архангело-Пашийск... Показать все
Работа или профессия
1782
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место работы: Дворянское депутатское собрание Должность: губернский предводитель дворянства Придворный чин действительный камергер, четвёртый класс в табели о рангах. Кавалер орденов Св. Станислава и ... Показать все
Работа или профессия
23.11.1786
Введён в действие Архангело-Пашийский чугунный и железоделательный завод с одной доменной печью. Первая доменная печь Архангело-Пашийского завода имела наибольшую высоту из всех доменных печей Урала т... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
горнозаводчик, меценат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.01.1804
Похороны: церковь во имя Св. Архистратига Михаила, Донской монастырь, Москва. Изысканное надгробие князя в Голицынской усыпальнице Донского монастыря изваял С. С. Пименов