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Голицын Михаил Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.07.1731

Дата смерти

21.01.1804

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1731

Отец: Голицын Михаил Михайлович

Мать: Голицына Татьяна Кирилловна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь.
Работа или профессия
1752
Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Запущен в действие Кусье-Александровский железоделательный и чугуноплавильный завод, основанный Александром Григорьевичем Строгановым (1698 – 1754), разрешение на строительство было получено 23.12.175... Показать все
Работа или профессия
17.11.1754
Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
После смерти отца Анна Александровна Строганова получила в наследство часть Кусье-Александровского железоделательного завода в Пермской губернии с прилегающими землями. Вторую часть унаследовала сводн... Показать все
Работа или профессия
?.01.1757
Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Мария Артемьевна Строганова начала строительство Нытвенского медеплавильного и железоделательного завода по указу Берг-коллегии от 3 декабря 1756 года. Завод пущен в 1760 году
Бракосочетание
15.09.1757

Жена: Голицына Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Благодаря браку Михаил Михайлович стал крупным уральским горнозаводчиком. В приданое получил владения жены по разделу 1757 года. За ней состояло: 9923 души, Нытвенский завод, участие в Усольских, Ленв... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1758

Сын: Голицын Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.08.1759

Сын: Голицын Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Старший.
Рождение ребёнка
15.01.1763

Дочь: Голицына Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1763
Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
1763 Нытва, Оханский уезд, Пермская губерния, Российская империя. Анна Александровна Голицина (урожд. Строганова), получила от мачехи Марии Артемьевны Строгановой во владение Нытвенский металлургическ... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1764

Дочь: Голицына Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.02.1766

Сын: Голицын Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Младший.
Рождение ребёнка
02.09.1768

Дочь: Голицына Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.09.1769

Дочь: Прозоровская Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна.
Военная служба
05.10.1771
Воинское звание: генерал-поручик Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 163 /142) «За храбрость и мужество, оказанные во время штурма при завладении Перекопской линии 14 июня 771 года»
Рождение ребёнка
08.09.1772

Сын: Голицын Александр Михайлович

Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.07.1774

Сын: Голицын Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Голицына Елена Михайловна

Мать ребёнка: Голицына Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
Около 1780
Москва, город федерального значения Москва
Воинское звание: генерал-поручик Придворный чин: действительный камергер
Работа или профессия
1781
Таруса, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Место работы: Дворянское депутатское собрание Должность: уездный предводитель дворянства служил после реформы дворянского самоуправления
Работа или профессия
1782
Пашия, Горнозаводский, Пермский край
Анна Александровна и её супруг князь Михаил Михайлович Голицын подают прошение на строительство железоделательного завода на реке Пашии. В этом прошении впервые упоминается название «Архангело-Пашийск... Показать все
Работа или профессия
1782
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место работы: Дворянское депутатское собрание Должность: губернский предводитель дворянства Придворный чин действительный камергер, четвёртый класс в табели о рангах. Кавалер орденов Св. Станислава и ... Показать все
Работа или профессия
23.11.1786
Пашия, Горнозаводский, Пермский край
Введён в действие Архангело-Пашийский чугунный и железоделательный завод с одной доменной печью. Первая доменная печь Архангело-Пашийского завода имела наибольшую высоту из всех доменных печей Урала т... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
горнозаводчик, меценат
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.01.1804
Москва, город федерального значения Москва
Похороны: церковь во имя Св. Архистратига Михаила, Донской монастырь, Москва. Изысканное надгробие князя в Голицынской усыпальнице Донского монастыря изваял С. С. Пименов
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