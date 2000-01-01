город Нытва, город Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Нытва

Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
5907Нытвинский, зав.при рч. Нытве.42станов. кварт.71918401775Церквей православных 2. Часовень православных 2. Волостное правление. Приходское училище. Госпиталь. Фабрики: кричных 2, резная 1, механическая 1, канатная 1. Кузниц 3. Т Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Нытвинская волость
1509. Нытвинский завод, село заводское бывшее владельческое, при пруде и рчч. Дунайке, Чильковке, Атыновке и Бодроневке, дворов 704, жителей 3645, волостное правление (уе Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Нытвинская волость
1) зав. Нытва, на реке Нытве, впадающей в р. Каму, в 7 верстах от Нытвинской на Каме пароходной пристани. Зав. железоделательный принадлежал сначала Строгановым, а затем Показать все Нытвинское и Комисаровское общества105724872628Бывшие помещичьиПравославныеРусские42

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Оханский уезд, Нытвинская волость
село Нытвинский завод
Пермская губерния, Оханский уезд
Нытвинский завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Нытвенский район
13237Нытвагород57°57'00"55°20'00"O-40-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Нытвенское городское поселение
57634101001г Нытвагород
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