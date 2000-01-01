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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5907Нытвинский, зав.при рч. Нытве.42станов. кварт.71918401775Церквей православных 2. Часовень православных 2. Волостное правление. Приходское училище. Госпиталь. Фабрики: кричных 2, резная 1, механическая 1, канатная 1. Кузниц 3. Т Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1509. Нытвинский завод, село заводское бывшее владельческое, при пруде и рчч. Дунайке, Чильковке, Атыновке и Бодроневке, дворов 704, жителей 3645, волостное правление (уе Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) зав. Нытва, на реке Нытве, впадающей в р. Каму, в 7 верстах от Нытвинской на Каме пароходной пристани. Зав. железоделательный принадлежал сначала Строгановым, а затем Показать все Нытвинское и Комисаровское общества105724872628Бывшие помещичьиПравославныеРусские42—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Нытвинский завод
Нытвинский завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13237Нытвагород57°57'00"55°20'00"O-40-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57634101001г Нытвагород