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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
722Архангело-Пашинский, зав.при р. Вежве.1808349214951700Церковь православная 1. Часовень православных 2. Волостное правление. Больница. Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1. Архангело-Пашийский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Вежье и речке Пашие, дворов 474, жителей 3461, волостное правление (уездный город 170 в.), цер Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) з. Архангело-Пашийский на р.р. Пашии и Вижае — основан в 1784 г. Принадлежит частной компании, владеет обширною лесною дачей в 295/тыс. дес., вырабатывает только чугун Показать все Архангело-Пашийское общество67714201506Бывшие помещичьи—горнозав. маст. кн. Голицина.ПравославныеРусские180—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Архангело-Пашийский завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
345226Пашияраб.посёлок58°25'00"58°15'00"O-40-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57714000076рп Пашиярабочий поселок