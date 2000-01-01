рабочий посёлок Пашия, рабочий посёлок Пашия, Горнозаводский, Пермский край (на 2019) — Familio

Пашия

Горнозаводский, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
722Архангело-Пашинский, зав.при р. Вежве.1808349214951700Церковь православная 1. Часовень православных 2. Волостное правление. Больница. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Архангело-Пашийская волость
1. Архангело-Пашийский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Вежье и речке Пашие, дворов 474, жителей 3461, волостное правление (уездный город 170 в.), цер Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Архангело-Пашийская волость
1) з. Архангело-Пашийский на р.р. Пашии и Вижае — основан в 1784 г. Принадлежит частной компании, владеет обширною лесною дачей в 295/тыс. дес., вырабатывает только чугун Показать все Архангело-Пашийское общество67714201506Бывшие помещичьи—горнозав. маст. кн. Голицина.ПравославныеРусские180

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Пермский уезд, Архангело-Пашийская волость
село Архангело-Пашийский завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Горнозаводский район
345226Пашияраб.посёлок58°25'00"58°15'00"O-40-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Горнозаводский
57714000076рп Пашиярабочий поселок
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