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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
724Кусье-Александровский, зав.при р. Кусье.192832659821242Церковь православная 1. Волостное правление. Больниц 2. Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
92. Кусье-Александровский завод, село заводское бывшее владельческое, при речках Кусье и Койве, дворов 330, жителей 1889, волостное правление (уездный город 192 в.), церк Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) з. Кусье-Александровский чугунно-плавильный — принадлежит н-кам гр. Шувалова; основан в 1751 году при слиянии р.р. Кусьвы и Койвы. В прошлом столетии завод входил в со Показать все Кусье-Александровское общество11112051184Бывшие помещичьи, мастеровые и припущенникиПравославныеРусские180—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кусье-Александровский завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346399Кусье-Александровскийраб.посёлок58°17'00"58°23'00"O-40-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57714000061рп Кусье-Александровскийрабочий поселок