рабочий посёлок Кусье-Александровский, рабочий посёлок Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край (на 2019) — Familio

Кусье-Александровский

Горнозаводский, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
724Кусье-Александровский, зав.при р. Кусье.192832659821242Церковь православная 1. Волостное правление. Больниц 2. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Кусье-Александровская волость
92. Кусье-Александровский завод, село заводское бывшее владельческое, при речках Кусье и Койве, дворов 330, жителей 1889, волостное правление (уездный город 192 в.), церк Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Кусье-Александровская волость
1) з. Кусье-Александровский чугунно-плавильный — принадлежит н-кам гр. Шувалова; основан в 1751 году при слиянии р.р. Кусьвы и Койвы. В прошлом столетии завод входил в со Показать все Кусье-Александровское общество11112051184Бывшие помещичьи, мастеровые и припущенникиПравославныеРусские180

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Пермский уезд, Кусье-Александровская волость
село Кусье-Александровский завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Горнозаводский район
346399Кусье-Александровскийраб.посёлок58°17'00"58°23'00"O-40-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Горнозаводский
57714000061рп Кусье-Александровскийрабочий поселок
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