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Бойко Мария Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

15.01.1893

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Селезнева Варвара Трофимовна

Отец ребёнка: Бойко Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Бойко Николай Трофимович

Отец ребёнка: Бойко Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мартыненко Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Бойко Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бойко Иван Трофимович

Отец ребёнка: Бойко Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Бойко Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Бойко Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
16.06.1851

Сын: Бойко Тихон Трофимович

Отец ребёнка: Бойко Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
30.10.1852

Дочь: Зиновия Трофимовна

Отец ребёнка: Бойко Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Бойко Емельян Трофимович

Отец ребёнка: Бойко Трофим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Трофим Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1893