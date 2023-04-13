Бойко Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти15.01.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Селезнева Варвара Трофимовна
Отец ребёнка: Бойко Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
До 1840
Отец ребёнка: Бойко Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мартыненко Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Бойко Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Бойко Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бойко Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Бойко Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
16.06.1851
Отец ребёнка: Бойко Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1852
Дочь: Зиновия Трофимовна
Отец ребёнка: Бойко Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Бойко Трофим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1893