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Бойко Иван Трофимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1844

Дата смерти

15.02.1905

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Бойко Трофим Васильевич

Мать: Бойко Мария Антоновна

Бракосочетание
26.01.1869

Жена: Бойко Акилина Каллиниковна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Пугачева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Бойко Акилина Каллиниковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.02.1905
Причина смерти: легкие