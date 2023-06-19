Бойко Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти15.02.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Бойко Трофим Васильевич
Мать: Бойко Мария Антоновна
Бракосочетание
26.01.1869
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Пугачева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Бойко Акилина Каллиниковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.02.1905
Причина смерти: легкие