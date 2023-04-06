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Бойко Николай Трофимович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: Бойко Трофим Васильевич

Мать: Бойко Мария Антоновна

Рождение ребёнка
01.11.1860

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Бойко Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1867

Сын: Бойко Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: Бойко Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Полякова Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Бойко Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Проценко Мария Николаевна

Мать ребёнка: Бойко Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бойко Яков Николаевич

Мать ребёнка: Бойко Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Марфа Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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