Бойко Николай Трофимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: Бойко Трофим Васильевич
Мать: Бойко Мария Антоновна
Рождение ребёнка
01.11.1860
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Бойко Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1867
Сын: Бойко Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: Бойко Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Полякова Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Бойко Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Проценко Мария Николаевна
Мать ребёнка: Бойко Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Бойко Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно