Проценко (Бойко) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценко (Бойко) Мария Николаевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1878

Дата смерти

27.04.1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Бойко Николай Трофимович

Мать: Бойко Марфа Ивановна

Бракосочетание
20.07.1897

Муж: Проценко Василий Константинович

Рождение ребёнка
13.11.1898

Сын: Проценко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Проценко Василий Константинович

Рождение ребёнка
14.01.1901

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Проценко Василий Константинович

Рождение ребёнка
26.10.1902

Сын: Проценко Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Проценко Василий Константинович

Рождение ребёнка
15.10.1904

Сын: Проценко Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Проценко Василий Константинович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Проценко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Проценко Василий Константинович

Рождение ребёнка
04.05.1908

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Проценко Василий Константинович

Рождение ребёнка
23.10.1910

Сын: Проценко Константин Васильевич

Отец ребёнка: Проценко Василий Константинович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.1922
Причина смерти: голод
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