Проценко (Бойко) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти27.04.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Бойко Николай Трофимович
Мать: Бойко Марфа Ивановна
Бракосочетание
20.07.1897
Рождение ребёнка
13.11.1898
Отец ребёнка: Проценко Василий Константинович
Рождение ребёнка
14.01.1901
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Проценко Василий Константинович
Рождение ребёнка
26.10.1902
Сын: Проценко Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Проценко Василий Константинович
Рождение ребёнка
15.10.1904
Сын: Проценко Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Проценко Василий Константинович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Проценко Василий Константинович
Рождение ребёнка
04.05.1908
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Проценко Василий Константинович
Рождение ребёнка
23.10.1910
Сын: Проценко Константин Васильевич
Отец ребёнка: Проценко Василий Константинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.1922
Причина смерти: голод