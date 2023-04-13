Селезнева (Бойко) Варвара Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Бойко Трофим Васильевич
Мать: Бойко Мария Антоновна
Бракосочетание
30.01.1860
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Скарлупина Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
13.11.1862
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
15.11.1866
Дочь: Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
09.03.1869
Сын: Селезнев Кондрат Иванович
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
29.11.1871
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
До 1872
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
08.02.1873
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
25.04.1875
Сын: Селезнев Василий Иванович
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
05.06.1877
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно