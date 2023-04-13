Селезнева (Бойко) Варвара Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Бойко) Варвара Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Бойко Трофим Васильевич

Мать: Бойко Мария Антоновна

Бракосочетание
30.01.1860

Муж: Селезнев Иван Петрович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Скарлупина Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

Рождение ребёнка
13.11.1862

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
15.11.1866

Дочь: Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
09.03.1869

Сын: Селезнев Кондрат Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
29.11.1871

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Селезнев Иван Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

Рождение ребёнка
08.02.1873

Сын: Селезнев Федор Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
25.04.1875

Сын: Селезнев Василий Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
05.06.1877

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Селезнев Иван Петрович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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