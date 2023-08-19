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Селезнев Иван Петрович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

08.01.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1841

Отец: Селезнев Петр Федорович

Мать: Селезнева Домникия Андреевна

Бракосочетание
30.01.1860

Жена: Селезнева Варвара Трофимовна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Скарлупина Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
13.11.1862

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
15.11.1866

Дочь: Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
09.03.1869

Сын: Селезнев Кондрат Иванович

Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
29.11.1871

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Селезнев Иван Иванович

Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
08.02.1873

Сын: Селезнев Федор Иванович

Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
25.04.1875

Сын: Селезнев Василий Иванович

Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
05.06.1877

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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