Селезнев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения08.01.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1841
Бракосочетание
30.01.1860
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Скарлупина Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
13.11.1862
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
15.11.1866
Дочь: Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
09.03.1869
Сын: Селезнев Кондрат Иванович
Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
29.11.1871
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
До 1872
Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
08.02.1873
Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
25.04.1875
Сын: Селезнев Василий Иванович
Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
05.06.1877
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Селезнева Варвара Трофимовна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно